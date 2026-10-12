Rocco Hunt è diventato papà per la seconda volta: l’annuncio sui social e...

Rocco Hunt è diventato papà per la seconda volta: l’annuncio sui social e...

Rocco Hunt e la sua compagna hanno annunciato sui social la nascita del loro secondo figlio, dopo il piccolo Giovanni nato nel 2017 e ora diventato fratello maggiore.

Doppia gioia per Rocco Hunt, che sta vivendo un periodo ricco di soddisfazioni sia sul fronte professionale sia nella vita privata. Il rapper salernitano, impegnato nella nuova edizione di The Voice Senior su Rai 1 accanto a Clementino, è diventato padre per la seconda volta. La compagna Ada Mena ha dato alla luce il loro secondo figlio, accolto con grande emozione dalla famiglia.

A condividere la notizia è stato lo stesso artista sui social, dove ha svelato anche il nome scelto per il neonato: Raffaele.

L’annuncio di Rocco Hunt: “Benvenuto al mondo Raffaele”

Lunedì 12 ottobre 2026 è una giornata speciale per il cantante, che ha voluto rendere partecipi i suoi follower della gioia per l’arrivo del secondogenito.

Nel messaggio pubblicato sui social, Rocco Hunt ha accompagnato l’annuncio con parole cariche di emozione: “Ti abbiamo atteso, voluto, desiderato. Ora siamo tutti. Benvenuto al mondo Raffaele“.

Il nome del bambino è stato così svelato direttamente dal rapper, che insieme ad Ada Mena ha dato il benvenuto a un nuovo membro della famiglia.

La coppia, legata da quando era adolescente, ha sempre cercato di mantenere una certa riservatezza sulla propria vita privata, condividendo con il pubblico soltanto alcuni momenti particolarmente significativi.

Per Rocco Hunt la paternità è stata una svolta importante già nel 2017, quando è nato il primogenito Giovanni. Oggi, a nove anni di distanza, il bambino si prepara a diventare fratello maggiore e a condividere con Raffaele l’affetto dei genitori. L’arrivo del piccolo rappresenta un nuovo capitolo per la famiglia, che negli anni ha cercato di trovare un equilibrio tra gli impegni professionali del cantante e la vita lontano dai riflettori.

Il legame con Ada Mena e la gioia di diventare padre

Il rapporto con Ada è da tempo uno dei punti fermi nella vita del rapper. Nel corso di un’intervista a Verissimo, nel marzo dello scorso anno, Rocco Hunt aveva parlato con grande affetto della compagna, riconoscendole un ruolo fondamentale nella costruzione della loro famiglia.

“Con Ada sono stato fortunato perché è bello diventare padre con accanto la persona giusta. Ada in questo senso è perfetta, ha una forza incredibile. Le devo tanto. Senza di lei la mia famiglia non esisterebbe“, aveva raccontato a Silvia Toffanin.

Nella stessa occasione, l’artista aveva spiegato quanto la nascita di Giovanni lo avesse aiutato a crescere e a cambiare prospettiva, mettendo il figlio al centro della propria vita. “Diventando papà, sono cresciuto, mi sono responsabilizzato“, aveva dichiarato, sottolineando come la paternità lo avesse aiutato a ridimensionare l’egocentrismo spesso associato al mondo dello spettacolo.

Ora, con la nascita di Raffaele, il cantante può vivere nuovamente questa esperienza, mentre prosegue il suo percorso televisivo a The Voice Senior. Tra musica, televisione e famiglia, Rocco Hunt festeggia così una delle gioie più importanti della sua vita.