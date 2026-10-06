Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno ufficializzato la loro dolce attesa con un post condiviso su Instagram. Entrambi 44enni, la coppia ha pubblicato una serie di scatti in cui il nuotatore bacia delicatamente il pancione della moglie, facendo capire che la gravidanza è avanzata. Il messaggio accompagnatorio esprime gratitudine verso la vita e la gioia di attenderne il nuovo arrivo.

L’annuncio su Instagram e le parole della coppia

Nel post, la showgirl ha scritto: “La vita è davvero sorprendente. Potremmo raccontare tanto di questi ultimi mesi, ma forse basta dire che questa bellissima sorpresa ci ha riempito il cuore di amore, di stupore, di emozione, di felicità.” Il testo prosegue ringraziando la vita per la nuova vita che sta per nascere e chiude con l’attesa del “momento più bello”.

Filippo ha confermato le dichiarazioni, sottolineando la gratitudine per il futuro bambino. La scelta di pubblicare le foto su Instagram suggerisce un desiderio di condividere l’intimità familiare con i fan, mantenendo al contempo un tono emotivo e autentico.

La famiglia Palmas-Magnini: chi sono i figli

Il nuovo arrivo sarà il terzo figlio per Giorgia, ma il secondo con il suo compagno di vita.

La primogenita, Sofia Bombardini, è nata nel 2008 dalla precedente relazione della showgirl con l’ex calciatore Davide Bombardini. Sofia ha compiuto diciotto anni e ha già una vita indipendente. Nel 2020 è nata Mia la prima bambina nata dalla coppia Palmas-Magnini. Nelle foto dell’annuncio, Mia è ritratta accanto alla sorella maggiore con una lavagnetta che recita “Promossa anche io a sorella maggiore”, esprimendo entusiasmo per il nuovo ruolo. Al momento, i genitori non hanno rivelato né il sesso né il nome del nascituro, mantenendo viva la suspense.

Reazioni dei colleghi e dei fan

L’annuncio ha generato una valanga di commenti positivi da parte di fan e di numerosi volti noti del mondo dello spettacolo. Tra le celebrazioni più eclatanti figurano Lorella Cuccarini, Melissa Satta, Cristina Chiabotto, Costanza Caracciolo, Marco Fantini, Alena Seredova, Elena Barolo, Francesca Barra, Pasquale La Rocca, Andrea Dianetti e Luca Favilla. I messaggi vanno dal semplice augurio di salute al racconto di emozioni condivise, testimoniando il forte legame che la coppia ha con la cerchia di amici e colleghi. Sul profilo Instagram, i follower hanno espresso entusiasmo con hashtag come #VitaNuova e #FamigliaMagnini.

Il percorso di vita della coppia: dall’incontro al matrimonio

Giorgia e Filippo vivono una relazione da circa otto anni, iniziata nel 2018 quando entrambi erano freschi da importanti rotture sentimentali. Lei aveva chiuso una storia con Vittorio Brumotti, mentre lui si era separato dalla compagna di vasca Federica Pellegrini. Il loro incontro, facilitato da amici comuni, si è rapidamente trasformato in una fiducia reciproca, senza apparenti crisi di coppia. Il matrimonio civile è stato celebrato nel 2021, in un contesto intimo a causa delle restrizioni post-Covid. L’anno successivo hanno organizzato una cerimonia religiosa con un festoso party sul lago di Como, consolidando la loro unione di fronte a familiari e amici stretti.

Con la nuova attesa, la coppia sembra pronta a scrivere un nuovo capitolo della loro vita familiare. Le parole di gratitudine e la semplicità dei gesti condivisi sui social mostrano una coppia che vive il presente con serenità, ma allo stesso tempo guarda al futuro con speranza. Resta solo da attendere il momento tanto atteso, quando il piccolo o la piccola arriverà a riempire di amore la dimora di Giorgia e Filippo.