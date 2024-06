Un’auto ha travolto alcuni tavolini di un ristorante a Trastevere, Roma, facendo fuggire i clienti. Nel caos, una bambina di 5 anni è rimasta ferita.

Un’auto travolge i tavolini del ristorante Tonnarello

L’incidente è avvenuto nel quartiere Trastevere, in via della Paglia. All’improvviso, un’auto che procedeva a forte velocità ha travolto i tavolini esterni del ristorante “Tonnarello” in cui si trovavano alcune persone intente a mangiare. I clienti, in preda al panico, si sono alzati e sono fuggiti. Nel caos, una bambina di 5 anni, che si trovava nel locale insieme con i genitori, è rimasta ferita in maniera non grave.

L’auto in fuga

Il conducente dell’auto, una Fiat Multipla grigia, non si è fermato a valutare i danni ed è subito fuggito. Alcune persone però sono riuscite prontamente a prendere il numero di targa della vettura e a consegnarlo alla polizia di Roma Capitale che sta rintracciando l’auto che risulta intestata a un cittadino nordafricano. Stando al racconto di alcuni testimoni, sembra che la Fiat Multipla stesse scappando da qualcuno.