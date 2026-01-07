Roma conquista il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia!

Il 6 gennaio segna una data importante per la tradizione italiana della Lotteria Italia. Quest’anno, l’estrazione ha portato fortuna a molti, in particolare a Roma, che si è aggiudicata il primo premio da 5 milioni di euro grazie al biglietto identificato con il codice T270462. Questo evento ha scatenato gioia e festeggiamenti nella capitale, che non vedeva un trionfo così significativo da quattro anni.

I vincitori e i premi assegnati

Oltre al primo premio, l’estrazione ha visto altri premi di grande valore distribuiti in diverse località italiane. Il secondo premio, del valore di 2,5 milioni di euro, è stato assegnato a un biglietto venduto a Ciampino, in provincia di Roma, con il codice E334755. La fortuna ha baciato anche la provincia di Reggio Emilia, dove il biglietto L430243 ha portato a casa il terzo premio da 2 milioni di euro.

Premi in altre regioni

Non solo Lazio, anche altre regioni hanno visto premi significativi. Il quarto premio, del valore di 1,5 milioni di euro, è andato a Jerzu, in provincia di Nuoro, grazie al biglietto D019458. Infine, il quinto premio, da 1 milione di euro, è stato vinto ad Albano Laziale, sempre in provincia di Roma, con il biglietto Q331024.

La distribuzione dei premi di categoria

La Lotteria Italia ha visto una distribuzione complessiva di 306 premi per un valore totale di 22.688.000 euro. Oltre ai premi di prima categoria, sono stati assegnati 30 premi da 100.000 euro, 60 da 50.000 euro e 210 da 20.000 euro. Questa edizione ha mostrato un incremento delle vendite, superando il 10% rispetto all’anno precedente, un dato che evidenzia l’interesse crescente degli italiani per la lotteria.

Dettagli sull’estrazione

L’estrazione del 6 gennaio non è stata solo un evento televisivo, ma un processo altamente regolato. La selezione dei biglietti vincenti si è svolta in una sala appositamente designata dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dove sono state utilizzate sette urne elettroniche. Questo sistema ha garantito la casualità e l’anonimato durante l’estrazione, rendendo ogni passo trasparente e giusto.

Come incassare le vincite

I vincitori hanno a disposizione sei mesi dalla pubblicazione dei risultati per richiedere le loro vincite. Per farlo, possono presentare il loro biglietto vincente in formato cartaceo all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. a Roma. In alternativa, hanno la possibilità di recarsi presso gli sportelli di Intesa Sanpaolo, dove il biglietto verrà ritirato e inoltrato per il pagamento, garantendo così un processo semplice e sicuro.

La Lotteria Italia rappresenta un momento di grande attesa e speranza per molti italiani. Roma, con i suoi premi di alto valore, si conferma come una delle città più fortunate, ma il sogno di vincere è vivo anche in altre regioni. Con i premi distribuiti e l’interesse crescente, la tradizione della lotteria continua a vivere e a portare gioia a molti.