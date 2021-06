Roma, 20 giu. Adnkronos) – "Parte male il centrosinistra: primarie pilotate, candidato che è un'anatra zoppa sin dall'inizio, zero programmi, tante chiacchiere. Gualtieri non è quello mandato a casa perché ha scritto – male – un PNRR che non faceva arrivare a Roma nemmeno un centesimo? Con quale faccia vorrebbe amministrare la Capitale? Sarà un piacere batterlo alle urne".

Così la deputata della Lega Sara De Angelis.