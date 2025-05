Roma, 19 mag. (Adnkronos) - Al volante di un furgone, ha tamponato una Smart guidata da una 63enne morta poco più tardi all'ospedale San Camillo per le lesioni riportate. E' successo sabato pomeriggio al km 4 di via Carpinetana, a Segni (Roma). L'uomo, un 50enne di Colleferro, ...

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – Al volante di un furgone, ha tamponato una Smart guidata da una 63enne morta poco più tardi all'ospedale San Camillo per le lesioni riportate. E' successo sabato pomeriggio al km 4 di via Carpinetana, a Segni (Roma). L'uomo, un 50enne di Colleferro, è stato denunciato per omicidio stradale dai carabinieri delle Stazioni di Gavignano e Segni intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118.

In corso ulteriori accertamenti sulla dinamica dell'incidente.