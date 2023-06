Roma Pride: Bonino, Magi, Della Vedova in carro Più Europa con Venere Botticelli Lgbti+

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – "+Europa al Roma Pride 2023 con un suo carro: a bordo la leader Emma Bonino, il segretario Riccardo Magi, il deputato Benedetto Della Vedova, la tesoriera Carla Taibi, il vicesegretario Piercamillo Falasca, dirigenti e militanti del partito. Sul carro anche il giornalista e divulgatore scientifico, Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini, l’attrice hard Roberta Gemma, esponenti della comunità iraniana e bielorussa che sfilano in solidarietà con i propri popoli oppressi da dittature". Si legge in una nota di Più Europa.

"C’è anche una Venere di Botticelli usata dal governo nella campagna 'Open to meravigli'” in versione LGBTI+: la Venere indossa una t-shirt di +Europa con la scritta 'Open to love'". Dice Emma Bonino: "Oggi è una bella festa e spero che qualcuno si renda conto che le libertà individuali e i diritti civili non sono un reato, non sono devianze. Sono modi di essere. Non siamo tutti uguali ma dobbiamo rispettarci l’un l’altro”.

“Siamo sempre stati convinti che sui diritti civili si gioca la qualità di una democrazia. Lo vediamo nei paesi dell’Europa dell’est, in Ungheria, in Polonia, per non parlare della Russia: è su queste questioni – ha sottolineato il segretario di +E Magi – che le democrazie scivolano verso sistemi autoritari. E noi pensiamo che questo sia un presidio, un argine da rafforzare. Secondo i sondaggi – ha aggiunto Magi – gli italiani sono favorevoli a matrimoni egualitari e adozioni per le coppie omogenitoriali e per i single: quindi dobbiamo mandare un messaggio a questo governo”.

“Il Pride è una festa di libertà. Difendiamo e promuoviamo diritti e regole di libertà”, ha detto il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.