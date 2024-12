Innovazioni tecnologiche per il Giubileo

Il Giubileo dei Giovani si avvicina e Roma si sta preparando a ricevere i pellegrini con una serie di innovazioni tecnologiche che promettono di migliorare l’esperienza di tutti i visitatori. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha annunciato che il 24 ottobre si accenderanno le luci della Vela di Calatrava, un’opera straordinaria che sarà operativa già da maggio. Questo intervento non solo abbellirà la città, ma rappresenta anche un passo importante verso la modernizzazione delle infrastrutture romane in vista dell’evento religioso.

Connettività e sicurezza

Un altro aspetto fondamentale riguarda la connettività. La rete 5G e il wifi gratuito sono già disponibili su tutta la metro A, da Vittorio a Cipro, e in 30 piazze giubilari. Questo rappresenta un grande passo avanti per garantire che i pellegrini possano rimanere connessi durante il loro soggiorno. Inoltre, la Sala Operativa, che sarà inaugurata il 24 ottobre, gestirà già 800 telecamere di sorveglianza, con l’obiettivo di monitorare gli eventi giubilari in tempo reale. Questi sistemi avanzati non solo garantiranno la sicurezza, ma forniranno anche dati utili per gestire il flusso di persone.

App e servizi per i pellegrini

Per facilitare ulteriormente l’esperienza dei pellegrini, è già disponibile l’app del pellegrino della Santa Sede, che fornisce informazioni utili e aggiornamenti sugli eventi. A gennaio, arriverà anche Julia, una chat box AI che offrirà supporto in tempo reale. Inoltre, l’infopoint della struttura commissariale in via della Conciliazione è già attivo e sarà inaugurato ufficialmente il 30 ottobre. Questi servizi sono pensati per rendere il soggiorno a Roma il più agevole possibile, in un periodo di grande afflusso di visitatori.

Eventi in programma

Il fermento per il Giubileo è palpabile, con eventi significativi in programma. L’inaugurazione di Piazza Pia il 23 ottobre e di Piazza Risorgimento il giorno successivo sono solo alcune delle iniziative che si stanno preparando. Questi eventi non solo celebrano il Giubileo, ma rappresentano anche un’opportunità per mostrare al mondo la bellezza e la cultura di Roma. Con tutte queste novità, la capitale italiana si sta preparando a vivere un Giubileo indimenticabile, all’insegna della tecnologia e dell’accoglienza.