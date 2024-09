Rossella Erra, in risposta ad una battuta scorretta di Selvaggia Lucarelli durante un ballo, risponde: «L'educazione...»

Durante il programma La Volta Buona su Rai 1, l'opinionista Rossella Erra ha risposto alla critica di Selvaggia Lucarelli in 'Ballando con le Stelle'. Questa aveva suggerito ad Erra di 'imparare l'italiano' dopo che quest'ultima aveva salutato in turco l'attore Furkan Palali. Nonostante Erra avesse inizialmente scelto di non rispondere per non guastare il clima della prima puntata, ha successivamente espresso il suo punto di vista, mettendo in risalto l'importanza della buona educazione. Infine, ha criticato la condivisione del video di questa vicenda sui social media.

Durante l’episodio di Ballando con le Stelle, Rossella ha optato per non rispondere. Tuttavia, ha offerto il suo punto di vista oggi, dichiarando che al momento aveva scelto di rimanere silenziosa in modo affabile per non guastare la prima puntata, secondo quanto riferito a Caterina Balivo. Rossella ha poi aggiunto che anche se parlare italiano può essere facile, la buona educazione risulta più complicata. Successivamente, ha rivelato di aver subito diverse offese da parte degli utenti dei social network. Rossella ha definito la situazione come risibile e ha espresso la sua contrarietà sul fatto che il video fosse stato condiviso sui social media, sottolineando il problema principale riguardasse coloro che seguono e commentano. Con l’intento di riportare la serenità, Rossella ha tentato di alleggerire l’atmosfera dicendo che avrebbe preferito essere interrogata sulla sua conoscenza della lingua turca.