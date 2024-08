Una donna di 33 anni, di origine peruviana, è precipitata nella notte di lunedì 12 agosto dal quarto piano di un palazzo a Rozzano. In corso le prime indagini dopo l’accaduto.

Donna precipita dal quarto piano a Rozzano

La donna, nella notte tra lunedì e martedì intorno alle 3.30, è precipitata dal quarto piano per un volo di circa 17 metri. Attualmente è ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Humanitas.

Il compagno, un 28enne di origini ecuadoriane, aveva riferito ai carabinieri che la fidanzata era uscita sul balcone per verificare un problema legato al funzionamento del condizionatore e che poi sarebbe precipitata all’improvviso.

Le indagini dopo l’incidente nella notte

Il compagno, che si trovava in casa con lei al momento della caduta, potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati dal pm Antonio Cristillo. Tuttavia, secondo le prime indiscrezioni non risulterebbero precedenti interventi delle forze dell’ordine per liti o maltrattamenti né sarebbero emerse particolari tensioni tra i due.

Resta sotto sequestro, intanto, l’appartamento della palazzina in via delle Palme. Altre risposte potrebbero arrivare nelle prossime ore anche dai cellulari della coppia.

Si attendono risposte dagli accertamenti medici

Per far luce sulla vicenda si attendono risposte dai primi accertamenti medici sul corpo della donna ricoverata in ospedale. Bisognerà capire se la donna presenta ferite non compatibili con la caduta o meno.