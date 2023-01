Rugby: Fir, Pacini assume la direzione dell'Alto Livello

Bologna, 30 gen.

– (Adnkronos) – Il Consiglio Federale di FIR, riunito sabato 28 gennaio a Bologna, ha conferito la delega per la direzione dell’Alto Livello al Direttore Tecnico Daniele Pacini. Pacini, che dalla scorsa estate aveva coordinato il tavolo di lavoro dedicato all’alta prestazione insieme al DG di Benetton Rugby Pavanello, al Team Manager dell’Italia Maschile Venditti ed al responsabile dell’Alto Livello giovanile Fernandez, continuerà ad avvalersi del supporto dei colleghi, assumendo al contempo la piena responsabilità strategica del Gioco d’élite in Italia all’interno della propria direzione.

“Daniele, con il proprio staff, ha la piena fiducia mia e dell’intero Consiglio nell’indirizzare il rugby italiano d’elite, femminile e maschile, verso i risultati che vogliamo raggiungere e che, in questi primi due anni di lavoro, abbiamo iniziato a toccare con mano, raggiungendo i quarti di finale iridati con le Azzurre, centrando tre successi nel Sei Nazioni U20 dell’anno passato e superando gli inglesi nella finale terzo posto delle Summer Series, celebrando la prima vittoria di sempre sull’Australia lo scorso novembre a Firenze.

Siamo nell’anno della Rugby World Cup maschile e la nomina di Pacini è un segnale a tutto il movimento per far comprendere che guardiamo al mondiale del prossimo autunno, ma anche molto oltre ad esso e che questa Federazione crede fortemente nei tecnici italiani, che la figura di Daniele rappresenta” ha dichiarato il Presidente della FIR, Marzio Innocenti.

“Ho accettato con grande piacere questa ulteriore sfida, consapevole prima di tutto di poter contare su una squadra che mi supporterà in ogni momento.

Continuano a farne parte in Federazione le persone che hanno composto fino ad oggi il gruppo operativo per l’alto livello, gli staff delle Squadre Nazionali, i colleghi degli uffici di Roma e Kieran che con la sua esperienza e tranquillità sarà per me un primo ed affidabile riferimento. Facilitare lo sviluppo del sistema integrato stabilito dai principi della riunione di Verona – con Peroni TOP10, Zebre e Benetton Treviso quali bacini di riferimento per la Nazionale – è il principale obiettivo strategico per la competitività di oggi, così come il collegamento e lo sviluppo del sistema giovanile per una transizione efficace lo sono per la competitività dell’immediato domani” ha dichiarato il Direttore Tecnico e dell’Alto Livello Fir, Daniele Pacini.