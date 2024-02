Russia: Calenda, 'sfiducia a Salvini se Lega non smentisce accordo con Russia Unita'

Russia: Calenda, 'sfiducia a Salvini se Lega non smentisce accordo con R...

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – "Se la Lega e Matteo Salvini non smentiranno pubblicamente il rinnovo dell’accordo con il partito di Putin Russia Unita, Azione presenterà una mozione di sfiducia contro Salvini. Un Ministro della Repubblica non può essere partner politico di un dittatore assassino e imperialista che vuole disgregare l’Ue. Aggiungo che c’è un serio problema di sicurezza nazionale e di accesso ad informazioni sensibili. La Lega deve produrre la lettera in cui ha disdetto l’accordo con Russia Unita". Così Carlo Calenda su twitter.