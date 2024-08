Nella colonia penale russa n.19 di Surovikino, nella regione di Volgograd, è in corso una rivolta di detenuti: sono stati presi degli ostaggi e almeno una guardia è stata uccisa, altre sono rimaste gravemente ferite.

Leggi anche: Naufragio yacht Bayesian, recuperato il corpo dell’ultima vittima: si tratta di Hannah Lynch

Russia, rivolta di detenuti nel carcere di Volgograd

Un rappresentante del Servizio penitenziario ha riferito all’agenzia di stampa Ria: “Durante una riunione della commissione disciplinare presso l’Ik-19 nella regione di Volgograd, diversi prigionieri hanno preso degli ostaggi. Attualmente si stanno adottando misure per liberarli“. La prigione di Surovikino è tra quelle a regime duro e massima sicurezza, stando a quanto riportato dal sito della colonna penale ospita 1.241 detenuti uomini.

Il video della rivolta su un canale Telegram

Il canale Telegram Readovka ha postato un video, che non è possibile verificare, in cui si vede uno dei presunti autori della rivolta in un ufficio mentre punta il coltello alla gola di una guardia in ginocchio e rivendica l’azione a nome dello “Stato islamico“. L’uomo che tiene il coltello puntato alla gola della guardia recita la professione di fede islamica in arabo e afferma: “Siamo Mujaheddin dello Stato islamico“. Intorno si vedono altre tre guardie apparentemente senza vita. Il leader della rivolta sarebbe un cittadino tagiko, condannato per traffico di droga.

Leggi anche: Alluvioni in Bangladesh: 4,5 milioni di persone colpite, almeno 13 i morti