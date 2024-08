Le autorità oggi, venerdì 23 agosto, hanno avvertito che almeno 13 persone sono morte nelle alluvioni di queste ore in Bangladesh. Circa 4,5 milioni persone sono state colpite dalle inondazioni causate dalle piogge torrenziali.

In ampie aree dell’est del Paese l’acqua ha sommerso case ed edifici pubblici e privati, strade e campi coltivati. Secondo le ultime rilevazioni effettuate, le attuali inondazioni stanno colpendo 11 dei 64 distretti del Paese, e la città orientale di Feni è la più colpita.

Fortunatamente Kamrul Hasan, funzionario del ministero per la Gestione dei soccorsi, avverte che la situazione meteorologica sta gradualmente migliorando dopo giorni di forti piogge.

“Quattro milioni e mezzo di persone sono state colpite e 13 persone sono morte in tutto il Paese”, lo ha affermato in una nota il ministero per la gestione e i soccorsi in caso di catastrofi.