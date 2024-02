Russia: Unterberger (Svp), 'affermazioni esponenti Lega intollerabili'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - “Le affermazioni di diversi esponenti della Lega sono intollerabili. A voler trovare una spiegazione c’è quell’antica attrazione verso Mosca. Evidentemente non del tutto scomparsa". Lo afferma la presidente del Gruppo per le Autonomie al Sena...

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Le affermazioni di diversi esponenti della Lega sono intollerabili. A voler trovare una spiegazione c’è quell’antica attrazione verso Mosca. Evidentemente non del tutto scomparsa". Lo afferma la presidente del Gruppo per le Autonomie al Senato, Julia Unterberger.

“I giudici a cui fanno riferimento i leghisti -aggiunge- sono gli stessi che hanno mandato Navalny in galera per essersi opposto al regime. È noto che nelle dittature i giudici non accertano la verità ma ne costruiscono di comodo per il potere politico. Putin è il mandante di un primo tentativo di avvelenamento, della prigionia, della sua morte. Se non fosse drammatico, ci sarebbe da ridere: la Lega che si riscopre garantista con un dittatore che perseguita i suoi oppositori. Davvero non c’è fine al peggio".