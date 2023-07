Home > Video > Sabrina Ferilli furiosa per i rifiuti sotto casa a Roma Sabrina Ferilli furiosa per i rifiuti sotto casa a Roma

"Come sempre, non lavorando il sabato scendo da casa e puntualmente è così. C'è tutto quello che vedete, non vi mostro i cassonetti perché rischio la vita. E poi c’è lui, un ragazzo che fa lo spazzino volontario al quale dò un piccolo aiuto. Pulisce le due tre vie che ho intorno a casa, Se questo vi sembra normale". Sabrina Ferilli furiosa per la grande quantità di rifiuti sotto casa a Roma.