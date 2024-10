Sala afferma che la decisione riguardante la revoca dell'Ambrogino a Fedez spetti al Consiglio.

A seguito delle indagini sulle tifoserie a Milano, alcuni membri del consiglio comunale hanno richiesto al sindaco Giuseppe Sala di ritirare l’Ambrogino d’oro, la principale onorificenza della città, conferita a Fedez insieme alla moglie Chiara Ferragni nel 2020. Questo avviene nonostante Fedez non sia coinvolto nelle indagini. Sala ha commentato: “La decisione spetta ai consiglieri. Non intendo e non sono obbligato a intervenire sugli Ambrogini”. Ha anche aggiunto di aver già espresso in passato come procederebbe differentemente nella loro assegnazione. Infine, ha sottolineato che la questione deve essere affrontata dal Consiglio comunale stesso.