Salario minimo: Sarracino, 'destra blocca calendarizzazione, noi non ci fermeremo'

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – "Mentre in Germania viene aumentato il salario minimo, in Italia la destra continua a trovare e inventare artifizi burocratici da azzeccagarbugli per evitarne persino la calendarizzazione. Hanno liquidato 4 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri con una scusa regolamentare". Così in una nota Marco Sarracino, componente della segreteria nazionale del Partito democratico.

"Noi non ci fermeremo e utilizzeremo tutti gli strumenti parlamentari affinché venga discussa e votata la nostra proposta sul salario minimo. Pensano di aver fatto un torto al Pd e alle opposizioni, in realtà lo stanno facendo al Paese. Un paese in cui povertà e lavoro sottopagato aumentano, un paese dove divari e disuguaglianze hanno raggiunto livelli inaccettabili dal punto di vista etico. Ecco l’idea d’Italia di Giorgia Meloni. Un’idea che noi combatteremo e contrasteremo con tutte le nostre forze".