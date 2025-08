Salario minimo: Schlein, 'Meloni impugna legge Toscana, scandaloso'**

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – “Ancora una volta il Governo Meloni dimostra di avere paura del Salario Minimo. Tant’è che impugna la legge regionale della Toscana presso la Consulta pur di far scomparire dal dibattito pubblico questa legge di civiltà". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

"È scandaloso considerato che le famiglie non riescono ad arrivare alla fine del mese per le bollette alte e gli stipendi bassi.

Stiano tranquilli, non solo continueremo a batterci perché in Parlamento torni la legge di iniziativa popolare su cui abbiamo raccolto oltre centomila firme, ma il salario minimo sarà centrale in tutti i programmi elettorali nelle regioni in cui andremo al voto. Non ci fermeranno con questi trucchetti”.