Salario minimo: Schlein, 'non può decidere Meloni da sua poltrona chi è povero o no'

Roma, 28 mag (Adnkronos) – "Il governo ha cancellato l'unico strumento di sostegno al reddito, ma io ho incontrato chi il reddito lo ha perso e non può decidere Giorgia Meloni dalla sua poltrona di Palazzo Chigi chi ha diritto di essere povero o no, perché non dipende dall'età o da come è composta la tua famiglia. Per questo dovrebbero approvare il salario minimo che noi abbiamo proposto". Lo ha detto Elly Schlein a Messina.