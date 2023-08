Salario minimo, Schlein: venerdì da Meloni con spirito costruttivo

Roma, 8 ago. (askanews) – “Parteciperemo all’incontro di venerdì con spirito costruttivo senza dimenticare le dichiarazioni di maggioranza di questi mesi, a partire dalla presidente Meloni che ha definito il salario minimo uno specchietto per le allodole, chi lo ha definito una misura sovietica, chi ha parlato di assistenzialismo”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein in un video annuncia che raccoglierà l’invito della premier Giorgia Meloni per discutere di salario minimo.

Schlein osserva poi che “fanno adesso l’incontro mentre il Parlamento è chiuso, noi siamo pronti a tornare in Parlamento anche domani per riuscire ad approvare la nostra proposta, ci confronteremo sul merito e vediamo se il governo è disponibile ad aumentare i salari per decreto”. “Vediamo se il governo fa sul serio, noi andremo all’incontro a patto che non sia uno specchietto per le allodole o una sceneggiata agostana sulla pelle dei lavoratori. Il governo ha avuto la nostra proposta e su questa aspettiamo risposte”, ha aggiunto.