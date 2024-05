Toti, l'avvocato: alle dimissioni sta pensando ma non decide da solo

Genova , 10 mag. (askanews) - "Ci sta pensando ma è una decisione che una persona inserita in un contesto politico non può certo prendere da solo senza un confronto". Lo ha detto l'avvocato Stefano Savi, difensore del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, rispondendo ad un giornalista c...

Genova , 10 mag. (askanews) – “Ci sta pensando ma è una decisione che una persona inserita in un contesto politico non può certo prendere da solo senza un confronto”. Lo ha detto l’avvocato Stefano Savi, difensore del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, rispondendo ad un giornalista che gli chiedeva se il governatore stia pensando alle dimissioni, poco dopo la conclusione dell’interrogatorio di garanzia in cui si è avvalso della facoltà di non rispondere.