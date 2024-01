Salute: Renzi, 'interrogazione e petizione on line per ripristinare Fondo disturbi alimentari'

Salute: Renzi, 'interrogazione e petizione on line per ripristinare Fond...

Roma, 12 gen (Adnkronos) – "Più di un milione e mezzo di ragazzi soffre di anoressia e bulimia. I disturbi alimentari sono esplosi negli ultimi quattro anni, anche (ma non solo) per la pandemia. Siamo davanti a un’emergenza: alzi la mano chi non ha un familiare o un conoscente che lotta contro questo mostro o con problemi comunque legati all’alimentazione". Lo scrive Matteo Renzi sui suoi social.

"E mentre i ragazzi ne parlano nelle scuole, sui social si è aperto un dibattito, si raccontano esperienze personali e dolorose, la politica cosa fa? Il Governo Meloni con una mano aumenta le spese degli staff di Palazzo Chigi, con l’altra taglia ben 25 milioni di € al fondo sui disturbi alimentari. Dobbiamo intervenire subito: parlare non basta!", prosegue Renzi.

"Abbiamo depositato un’interrogazione per chiedere conto al Governo di questo taglio e continuiamo a lavorare in Parlamento e sul territorio: chiedo però aiuto a voi. Dateci una mano! Abbiamo lanciato una petizione per chiedere al Governo di ripristinare quei fondi: firmatela, aiutateci a farla girare. Più siamo e più possiamo far sentire la nostra voce! Rimettiamo i problemi veri al centro dell’agenda politica", conclude i leader di Iv.