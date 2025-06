Salute, Sanofi: "Investire in ricerca clinica libera potenziale innovazione"

Roma, 4 giu. (Adnkronos Salute) - Innovazione e sostenibilità sono pilastri imprescindibili, in sanità, per garantire le cure più efficaci, accessibili e durature. In questo scenario, la ricerca clinica riveste un ruolo strategico essenziale: non solo come motore per lo sviluppo...

Roma, 4 giu. (Adnkronos Salute) – Innovazione e sostenibilità sono pilastri imprescindibili, in sanità, per garantire le cure più efficaci, accessibili e durature. In questo scenario, la ricerca clinica riveste un ruolo strategico essenziale: non solo come motore per lo sviluppo di terapie all'avanguardia, ma anche come volano per attrarre investimenti, valorizzare competenze ed eccellenze nazionali e rafforzare il sistema Paese nel contesto europeo.

L'Italia, con il suo potenziale scientifico e industriale, ha l'opportunità di consolidare una posizione di eccellenza nel panorama internazionale, grazie a un ecosistema dell'innovazione sempre più integrato e collaborativo tra tutti gli attori dell'innovazione. A questi temi, nell'ambito dell'Health Innovation Show promosso da Mesit (Fondazione per la medicina sociale e l'innovazione tecnologica), che si è tenuto il 3 e il 4 giugno a Roma, Sanofi ha dedicato l'incontro di oggi 'Visione, innovazione e sostenibilità: investire nella ricerca clinica', che ha coinvolto autorevoli attori del sistema salute.

Nell'occasione Sanofi ha evidenziato il ruolo centrale che la ricerca clinica riveste, nella sua ambizione di crescita come biofarmaceutica, con un focus sull'immunologia, il suo impegno nella medicina di precisione e il suo ruolo attivo nell'ecosistema dell’innovazione in una logica di collaborazione strategica tra tutti gli attori del sistema sanitario. Anche nel nostro Paese – ricorda una nota – l'azienda contribuisce alla catena del valore dell'innovazione attraverso lo sviluppo di competenze e nuovi profili professionali, investimenti nel comparto della ricerca clinica e dello sviluppo industriale nei 2 stabilimenti in Italia, strategici per il gruppo.

All'evento, aperto da Mariangela Amoroso, direttore medico di Sanofi in Italia, e da una lectio magistralis di Antonio Gasbarrini, preside della Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, è seguita una tavola rotonda di confronto tra esperti del mondo sanitario, politico e istituzionale. In chiusura l'intervento del ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha seguito quello di Marcello Cattani, presidente e amministratore delegato di Sanofi Italia e Malta. In questi interventi è emersa l'importanza di una sempre più stretta collaborazione tra pubblico e privato, non solo dal punto di vista di singole progettualità, ma di attività istituzionali finalizzate a promuovere, nelle sedi preposte, a livello nazionale ed internazionale, la ricerca clinica come leva strategica per il futuro del nostro Paese e dell'Europa.

"E' necessario, finalmente, liberare il potenziale dell'innovazione per il sistema Paese e per l'Europa anche grazie al valore che la ricerca clinica produce – afferma Cattani – Sono ancora troppe le limitazioni che ne bloccano la corsa e che ci fanno perdere competitività a livello globale. Come Sanofi tocchiamo quotidianamente con mano l'eccellenza dell'Italia, dei suoi ricercatori e dei centri clinici con cui collaboriamo, ma registriamo una competizione crescente nel contesto multinazionale in cui ci siamo chiamati a muoverci. In un momento in cui la nostra strategia di crescita e il potenziale trasformativo della nostra pipeline non potrebbe essere più promettente, ribadiamo la nostra volontà di giocare un ruolo a livello di ecosistema dell'innovazione facendo quello che sappiamo fare meglio: sfidare i confini della scienza per migliorare la vita delle persone e produrre valore per il nostro Paese".

Durante l'incontro sono stati affrontati anche altri temi come: il valore strategico di investire nella ricerca clinica con una visione di lungo periodo; l'avanzamento del tavolo ministeriale sulla ricerca clinica in Italia e le sue prossime tappe; le sfide nell'implementazione del Regolamento europeo sulla sperimentazione clinica; l'importanza del ruolo del farmacista di territorio, anche attraverso esperienze di studi osservazionali che rafforzano la conoscenza del valore della ricerca tra cittadini e pazienti. E' stata inoltre sottolineata l'importanza del coinvolgimento delle associazioni di pazienti in tutte le fasi della ricerca, dalla pianificazione alla valutazione dei risultati, così come il ruolo chiave dell'innovazione tecnologica e della collaborazione pubblico-privato per accelerare l'accesso alle terapie avanzate. I dati presentati dall'Osservatorio Life Science del Politecnico di Milano hanno offerto uno spaccato sullo stato della ricerca clinica in Italia, evidenziando sia le criticità sia le opportunità per rafforzarne il posizionamento a livello europeo e globale. Tra le best practice condivise, anche l'esperienza del CN3 come modello di collaborazione e innovazione a beneficio dell’intero sistema.

La biofaramceutica ha inoltre presentato dati globali e italiani a testimonianza del proprio impegno nella ricerca e sviluppo, con particolare attenzione alla Patient Disease Strategy, un approccio che prevede il coinvolgimento attivo dei pazienti già nella fase di pianificazione dei programmi clinici. Questo – conclude la nota – include l'integrazione degli insights dei pazienti nei disegni degli studi clinici, nelle preferenze di trattamento e nella valutazione dei risultati, con l'obiettivo di sviluppare terapie sempre più mirate, accessibili e rilevanti per la vita quotidiana delle persone.