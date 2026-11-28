(Adnkronos) - “Riunire psichiatri, neurologi e altri specialisti della salute mentale, riconoscendo quest’ultima come parte integrante della salute del cervello, è fondamentale per comprenderne e affrontarne la complessità”, ha dichiarato Thomas Schulze, della World Psychiatric Associatio...

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“Riunire psichiatri, neurologi e altri specialisti della salute mentale, riconoscendo quest’ultima come parte integrante della salute del cervello, è fondamentale per comprenderne e affrontarne la complessità”, ha dichiarato Thomas Schulze, della World Psychiatric Association, a margine del terzo appuntamento dell’International Alliance on Brain Health, a Roma. “Oggi è particolarmente importante recuperare il dialogo tra le diverse discipline.

Un’eccessiva specializzazione rischia, infatti, di far perdere di vista la salute nella sua globalità. I disturbi non sono riconducibili esclusivamente a fattori individuali, ma anche all’interazione con l’ambiente e con gli stimoli esterni, che influenzano il funzionamento del cervello. Per comprendere il cervello in tutta la sua complessità è quindi necessario che le diverse figure professionali tornino a lavorare insieme”.

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