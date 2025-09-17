Home > Flash news > Salute: Senato illuminato per Giornata Sla

Salute: Senato illuminato per Giornata Sla

Roma, 17 set. (Adnkronos) – Il Senato della Repubblica aderisce alle iniziative previste in occasione della 18/ma Giornata nazionale Sla (Sclerosi laterale amiotrofica). La facciata di Palazzo Madama sarà illuminata con il colore verde dal tramonto di domani, giovedì 18 settembre, all'alba del giorno dopo, venerdì 19.