Salvataggio eroico in Val Senales: giovane tedesco in pericolo a 3200 metri

Salvataggio eroico in Val Senales: giovane tedesco in pericolo a 3200 metri

Un giovane scivola in un dirupo ghiacciato, salvato grazie a un'operazione complessa

Un’avventura pericolosa tra neve e ghiaccio

La Val Senales, nota per le sue spettacolari piste da sci, è stata teatro di un drammatico salvataggio che ha messo alla prova le capacità del soccorso alpino. Un giovane tedesco, mentre cercava di recuperare la sua tavola da snowboard, è scivolato in un dirupo roccioso a oltre 3.200 metri di altitudine. Le condizioni meteo erano estremamente avverse, con temperature che sfioravano i meno 17 gradi, neve e vento forte che rendevano l’operazione di soccorso ancora più complessa.

La chiamata d’emergenza

Il personale dell’impianto della Funivia Grawand ha immediatamente allertato le autorità competenti dopo aver notato la caduta del giovane. La situazione richiedeva un intervento rapido e decisivo, così è stato richiesto l’invio dell’elisoccorso. I soccorritori, giunti sul posto, hanno trovato il ragazzo aggrappato a una roccia, terrorizzato ma fortunatamente illeso. La sua posizione, tuttavia, era precaria e il rischio di un ulteriore scivolamento era elevato.

Un salvataggio sotto pressione

Con l’approssimarsi della notte e le condizioni meteorologiche in peggioramento, i poliziotti hanno dovuto agire con prontezza. Utilizzando corde, imbraghi e moschettoni, il capo servizio si è calato nel dirupo per raggiungere il giovane. Dopo averlo assicurato con un secondo imbrago, il recupero è avvenuto “a braccia”, con il supporto dei gestori dell’impianto. Nonostante il freddo intenso e la paura, il giovane è stato riportato in sicurezza, esprimendo la sua gratitudine agli uomini della Polizia che gli hanno salvato la vita.