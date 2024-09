Salvato dai pompieri, un uomo di 220 kg che non poteva più lasciare la sua casa a causa del suo peso.

Un uomo di 60 anni, pesante 220 chili, a Milano non riusciva a lasciare il suo appartamento al quinto piano e aveva bisogno di cure mediche. I vigili del fuoco e il Nucleo Speleo Alpino Fluviale sono intervenuti, utilizzando una barella 'tritan bariatrica' e un'autoscala per trasportarlo in ospedale. L'uomo è stato poi preso in carico dal 118 della Croce Bianca di Magenta.

