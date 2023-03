Home > Video > Matteo Salvini parla del progetto di costruire un ponte nello Stretto di Messina Matteo Salvini parla del progetto di costruire un ponte nello Stretto di Messina

“Se l’hanno fatto qua per 16km, perché non da noi? Unire Sicilia e Calabria, Italia ed Europa significa inquinare meno, lavorare di più e viaggiare in sicurezza”. Matteo Salvini si riferisce al ponte che unisce Svezia e Danimarca e promette all’Italia di avviare entro due anni questo progetto nello stretto di Messina

