Le banche e il settore bancario: profitti record e responsabilità sociale

Ho menzionato il settore bancario poiché lo scorso anno hanno registrato profitti per 40 miliardi, cifra che corrisponde a tre manovre economiche. Tuttavia, le banche operano in modo diverso rispetto ad altre aziende, poiché non affrontano il rischio imprenditoriale investendo i propri fondi. Al contrario, pur assumendo rischi, godono di garanzie statali. Pertanto, se sarà necessario chiedere un contributo per potenziare gli investimenti in ambito sanitario, ritengo che sarebbe saggio se le banche decidessero di destinare una frazione dei loro ingenti profitti.

Le parole di Matteo Salvini

Queste sono state le parole di Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, durante un’intervista su Sky Tg24 Live.