Samsung in line-up 2023 ancora più attenzione alla sostenibilità

Roma, 4 gen.

-(Adnkronos) – Coerentemente con la nuova strategia ambientale annunciata nel 2022, Samsung continua a portare avanti collaborazioni con partner e clienti in un’ottica di attenzione all’ambiente, ponendo attenzione a tutto il ciclo di vita del prodotto, dall’efficientamento dei processi di produzione alla riduzione del packaging, all’introduzione di modalità diverse di utilizzo dei prodotti stessi da parte dei consumatori. Nella line-up 2023 – si spiega in una nota – Samsung sostituirà il 20% dei componenti della scocca del proprio SolarCell Remote con parti realizzate in plastica recuperata dagli oceani.

Inoltre, i componenti principali delle schede di alimentazione conterranno rame riciclato e alluminio proveniente dal riciclo di lattine, risparmiando circa il 12% dei materiali originali.

Samsung ha quindi progettato uno stampo a iniezione leggero che richiede meno materiale, dotato di una struttura che può essere convertita e riutilizzata, diminuendo il consumo di energia totale e le materie prime impiegate nella produzione. Inoltre grazie a SmartThings, dal 2023 i TV Samsung supporteranno la modalità AI Energy Saving, che suggerirà agli utenti modi nuovi per ridurre i consumi di energia.

La funzione SmartThings Energy sui TV favorisce la riduzione dell’impronta di carbonio in modo semplice, come per esempio attivando gli avvii automatici o la modalità risparmio energetico su alcuni dispositivi quando non sono in uso. Con 3D Map View, poi, sarà più facile ottenere una panoramica generale dei dispositivi connessi e tradurre in azioni concrete le idee per consumare meno.

Infine nel 2023 l’eco-packaging di Samsung ridurrà ulteriormente le stampe, per contenere l’utilizzo di inchiostro, e il nastro adesivo sarà di carta, in modo da limitare l’uso di plastica.

Anche le dimensioni delle scatole saranno inferiori, con un abbattimento generale delle emissioni di carbonio.