Un cambiamento necessario nella giuria di Ballando

Samuel Peron, noto danzatore e volto storico di Ballando con le stelle, ha recentemente espresso opinioni forti riguardo alla giuria del programma. Secondo Peron, la giuria attuale, composta da nomi noti come Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, ha bisogno di un rinnovamento. “La giuria di Ballando funziona ancora? Credo che sarebbe corretto cambiarla, così come si fa per i vip in gara di anno in anno”, ha dichiarato. Le sue parole evidenziano un desiderio di freschezza e nuove prospettive, suggerendo che alcuni membri abbiano ormai fatto il loro tempo.

Il ritiro da Ballando e nuovi progetti

Peron ha anche chiarito che non ha intenzione di tornare a fare il maestro nel talent show. Nonostante la sua disponibilità temporanea nell’ultima edizione, un infortunio lo ha costretto a ritirarsi dopo soli quattro giorni di lavoro con Federica Pellegrini. “Non ho più intenzione di farlo. A Milly Carlucci dicevo sempre che volevo mollare e fare un percorso mio”, ha affermato, sottolineando la sua volontà di intraprendere nuove strade nel mondo dello spettacolo. Il suo sogno è quello di passare dalla pista alla conduzione, un obiettivo che sembra motivarlo a esplorare nuove opportunità.

Riflessioni su concorrenti iconici

Nel corso dell’intervista, Peron ha anche parlato di alcune delle concorrenti più iconiche che hanno partecipato a Ballando con le stelle. Ha elogiato figure come Anna Oxa e Iva Zanicchi, sottolineando la loro grande personalità e il messaggio che portano. “Anna Oxa rappresenta l’innovazione e la cultura teatrale, mentre Iva dimostra che ci si può mettere in gioco anche a 82 anni”, ha detto. Queste riflessioni non solo evidenziano il rispetto di Peron per le sue colleghe, ma anche il suo desiderio di vedere il programma continuare a veicolare messaggi significativi.

Un futuro da papà e partner

Oltre alla sua carriera professionale, Peron ha anche parlato del suo ruolo di padre. Con la compagna Tania, ha un figlio di due anni, Leonardo, e sembra dedicare molto tempo alla sua famiglia. “Seguo con trasporto la carriera di Tania e mi piace essere un papà presente”, ha dichiarato. Questo aspetto della sua vita sembra essere altrettanto importante quanto la sua carriera, dimostrando un equilibrio tra lavoro e vita privata.