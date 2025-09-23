San Francesco: Siracusano, 'simbolo di pace e fraternità'

Roma, 23 set.-(Adnkronos) - “Il voto favorevole della Camera all’istituzione della festa nazionale di San Francesco rappresenta un passaggio di grande valore simbolico. San Francesco d’Assisi è patrono d’Italia e figura universale di pace, fraternità e dialogo: ...

Roma, 23 set.-(Adnkronos) – “Il voto favorevole della Camera all’istituzione della festa nazionale di San Francesco rappresenta un passaggio di grande valore simbolico. San Francesco d’Assisi è patrono d’Italia e figura universale di pace, fraternità e dialogo: principi che oggi più che mai devono ispirare la nostra comunità nazionale". Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.

"Con questa scelta il Parlamento riconosce non solo il valore religioso, ma soprattutto l’attualità del suo messaggio, capace di parlare a credenti e non credenti, ai giovani e a tutte le generazioni. È un atto di unità e di identità, che rende omaggio a una delle personalità più luminose della nostra storia e che rafforza il senso di appartenenza a una nazione fondata su valori di solidarietà, rispetto e armonia con il creato”, conclude.