Sangiuliano ha affermato il giorno successivo alla sua rinuncia: "Da ora in poi, sarò il mio stesso legale".

Il giorno successivo alla sua dimissione, Gennaro Sangiuliano, ex ministro nel caso BocciaSangiuliano, è stato molto preciso riguardo ai suoi piani futuri: “Da adesso in poi, sarò il mio avvocato”, ha annunciato durante un’intervista con il Messaggero. “Ho intenzione di portare in tribunale coloro che hanno diffamato il mio nome con falsità”. Molto sicuro di sé, continua a sostenere che non è suscettibile al ricatto, che ha una coscienza pulita e che non ha mai abusato di fondi pubblici. “Accolgo con favore l’indagine della Corte dei Conti”, dichiara. Non fa nessun riferimento a Maria Rosaria Boccia ne le porge le scuse che lei rivendica.