Sanità: al Jazeera, 'malattia Congo potrebbe avere origine zoonotica'

Kinshasa, 13 dic. (Adnkronos) – La malattia misteriosa che sta circolando nella Repubblica Democratica del Congo potrebbe avere origine zoonotica. Lo ha dichiarato in condizione di anonimato ad al Jazeera un esperto sanitario del Paese africano. Anche se gli organismi sanitari nazionali e globali non hanno annunciato alcun collegamento con gli animali, l'esperto ha affermato che "la maggior parte delle persone che ho intervistato personalmente ammettono di essere state in contatto con alcuni animali selvatici pochi giorni prima di ammalarsi". Per sicurezza, ha aggiunto, le persone dovrebbero essere avvertite di ridurre il contatto con gli animali selvatici.