Sanità: Boccia, 'grave astensione a Oms, governo svende salute italiani'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Gli stati membri dell'Oms hanno trovato l'accordo per il Patto pandemico e oggi ci sarà il voto in assemblea generale a Ginevra che aprirà la strada alla sua adozione formale. L'Italia si è tirata fuori dall'accordo e oggi si asterrà al momento del voto. Trovo questa notizia grave e pericolosa". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

"Grave perché le scelte del nostro governo continuano ad isolare il nostro Paese nel contesto e nelle sedi internazionali. Pericolosa perché ci sembra l’ennesima genuflessione a Donald Trump e una ulteriore strizzata d’occhio alle teorie no vax e antiscientifiche che fa il paio con l’atteggiamento che la destra sta tenendo in modo ambiguo nella commissione d’inchiesta sul Covid, dove viene dato credito a personaggi ambigui che raccontano bugie sui tragici mesi della pandemia. Ancora una volta, anche oggi, questa destra dimostra la sua inaffidabilità, disposta come è a svendere la salute degli italiani in cambio di amicizie e qualche inquietante consenso”.