Sanità: Conte, 'complotti immaginari per coprire disastri Meloni e soci, solidali con Cartabellotta'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – "Dopo mesi e mesi il Governo è riuscito a portare a casa solo un decreto su 6 contro le liste di attesa in sanità e invece di rimboccarsi le maniche Fratelli d'Italia che fa? Attacca con la bava alla bocca la Fondazione Gimbe e Nino Cartabellotta che hanno sottolineato, con l’onestà e l’autorevolezza che li contraddistingue, questo ritardo. A loro va tutta la nostra solidarietà". Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte.

"Se la prendono con le 'fake news' di 'comunisti e loro cavalier serventi', contro le Regioni (la stragrande maggioranza governate dal centrodestra!). Un altro complotto? La cosa comica (ma anche squallida) -prosegue il leader M5S- è che nello stesso comunicato in cui attacca tutti, Fratelli d'Italia ammette che è stato approvato solo un decreto. I complotti immaginari, come le bugie, hanno le gambe corte e servono solo a coprire i disastri di Meloni e soci: dall'assenza di provvedimenti concreti contro le liste di attesa ai 100 euro tolti in busta paga il responsabile possono trovarlo tranquillamente guardandosi allo specchio".