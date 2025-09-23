Sanità, Matone (Lega): 'giusto superare stallo Agenas e sostenere Bambino Gesù'

Roma, 23 set.-(Adnkronos) - “Questo è un decreto equilibrato, efficace, che non aumenta la spesa pubblica, non aggrava l’apparato amministrativo, ma rafforza la capacità gestionale, garantisce trasparenze e valorizza le eccellenze del nostro sistema sanitario". Cos&igr...

Roma, 23 set.-(Adnkronos) – “Questo è un decreto equilibrato, efficace, che non aumenta la spesa pubblica, non aggrava l’apparato amministrativo, ma rafforza la capacità gestionale, garantisce trasparenze e valorizza le eccellenze del nostro sistema sanitario". Così la deputato della Lega Simonetta Matone, esprimendo in Aula voto favorevole del gruppo sul decreto recante misure urgenti per il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

"Agenas è un ente cruciale ed è doveroso superare lo stallo a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi, perché rischiava di comprometterne l’operatività. Così come crediamo sia giusto sostenere l’ospedale Bambino Gesù, eccellenza assoluta riconosciuta nel mondo per innovazione scientifica e ricerca e punto di riferimento per migliaia di famiglie, dove la scienza incontra la speranza. La salute non può aspettare e le riforme non possono rimanere impantanate”, conclude.