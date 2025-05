Sanità: Meloni, 'Governo pronto poteri sostitutivi se Regioni in difficoltà, decreto pronto'

Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "La competenza in materia di sanità, in base al titolo quinto della Costituzione, è delle Regioni, però il Governo è anche disponibile ad attivare i poteri sostitutivi nel caso in cui le Regioni dovessero incontrare delle difficoltà...

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – "La competenza in materia di sanità, in base al titolo quinto della Costituzione, è delle Regioni, però il Governo è anche disponibile ad attivare i poteri sostitutivi nel caso in cui le Regioni dovessero incontrare delle difficoltà. Il decreto per attivare i poteri sostitutivi è pronto da tempo, non si è ancora raggiunta un'intesa, ma sono molto ottimista che ce la faremo nei prossimi giorni".

Lo ha affermato il presidente del Consiglio , Giorgia Meloni, rispondendo alla Camera al Premier Question time ad un'interrogazione di Noi moderati.

"Si è detto, tra l'altro, che il Governo gioca a scaricare la responsabilità. Quello che il Governo cerca di fare pur non avendo una competenza in materia di organizzazione della sanità -ha ribadito la premier- è cercare di fare la sua parte per dare una mano, perché qui serve chiaramente il massimo dell'impegno da parte di tutti, da parte dello Stato, da parte delle Regioni, guardando al grande vero obiettivo che è garantire ai cittadini una sanità efficiente e veloce. Si può fare come racconta la storia di molte Regioni e quello che vogliamo fare noi è dare una mano, ma anche richiamare alle responsabilità quando è necessario farlo, perché sia la storia di tutte le Regioni senza distinzione".