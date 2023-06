Sanità: Ordine medici Roma, 'attenzione alta su rifiuti, evitare emergenza'

Roma, 9 giu. (Adnkronos Salute) – Torna di nuovo nella Capitale l'emergenza rifiuti e con il caldo che aumenta ogni giorno "c'è necessità di tenere alta l'attenzione e intervenire per rimuovere l'immondizia altrimenti torniamo a situazione di emergenza sanitaria che abbiamo sfiorato in passato". Così all'Adnkronos Salute Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici-chirurghi e odontoiatri di Roma e provincia. "La situazione è a macchia di leopardo, ma è bene che ci si attrezzi per evitare che anche le zone pulite si trovino in difficoltà – aggiunge – C'è anche un problema per il verde pubblico e per la manutenzione dei marciapiedi: erba alta e alberi non potati. I parchi e i giardini con erba altissima sono un ricettacolo di insetti e un rischio per i bambini, penso alle zecche".

A fine maggio si è riunito per l'ultima volta il tavolo salute della Capitale. "Dove c'è il sindaco, il presidente della Regione, i presidenti degli Ordini delle professioni sanitarie, l'Iss, gli assessori competenti e i delegati del sindaco nelle Asl – ricorda Magi – Il tema dei rifiuti non è stato affrontato ma è chiaro che insieme a quello della prevenzione sarà al centro del prossimo incontro".