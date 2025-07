Sanità: Zampa (Pd), 'Meloni chiarisca se vuole smantellare Ssn'

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “L’82% delle risorse Pnrr destinate alla sanità non è stato speso. Questo dato, fornito oggi dalla Fondazione Gimbe che periodicamente monitora lo stato d’attuazione del Piano di ripresa e resilienza, fotografa il fallimento del governo e del ministro Schillaci in particolare in materia di politiche sanitarie". Lo dichiara la senatrice del Pd Sandra Zampa, capogruppo in Commissione Affari Sociali.

"Sembra incredibile che in tempi di vacche magre come quelli che il Paese attraversa, ci siano risorse che restano inutilizzate eppure dobbiamo prendere atto che sta accadendo. Aggrava il dato un secondo elemento: case di comunità e ospedali di comunità sono gli obiettivi più penalizzati mentre tutti, persino a destra, andiamo dicendo che senza un rilancio serio della medicina del territorio non riusciremo a fronteggiare la crisi della sanità che penalizza la vita degli italiani. C’è di che preoccuparsi molto per l’oggi e per il domani del servizio sanitario e per la salute nostra e degli italiani".

"Ogni giorno ormai esce un dato che denuncia una azione fallimentare del ministero della sanità e del governo. La presidente Meloni farebbe bene a prendere in mano la situazione e a far sapere agli italiani se il suo governo intende smantellare il Ssn a vantaggio di un altro modello. Se si continua così finirà veramente male".