Sanità, Lucaselli (FdI): Bisogna investire in ricerca

Roma, 30 mar. (askanews) – “Malattie come il mieloma multiplo accompagnano il paziente per tutta la vita, per questo dobbiamo impegnarci per far sì che si possa garantire loro una vita più normale possibile. È importante che tutte queste norme su cui il Parlamento sta lavorando siano sostenibili dal punto di vista economico. Per fare questo è volontà di questo governo lavorare sulla razionalizzazione di quello che già c’è per usarlo nel miglior modo possibile e nel frattempo dare nuovo slancio alla cura del paziente e ai servizi sanitari con un occhio particolare alla ricerca. Perché senza ricerca, soprattutto in oncologia, è difficile fare passi avanti. Ogni paziente che non si ammala è una risorsa economica per la sanità di tutti”, lo ha detto l’On. Ylenja Lucaselli, intervenuta nel format di The Watcher Post dedicato alla salute. “Ritengo che la collaborazione tra Istituzioni, clinici, pazienti e mondo industriale rappresenti uno strumento prezioso per adottare scelte in ambito sanitario che siano in grado di apportare un miglioramento concreto nella vita dei pazienti”, ha concluso Lucaselli.