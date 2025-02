Sanremo 2025, Olly è il vincitore: "Assurdo ma è successo"

(Adnkronos) – E' Olly il vincitore di Sanremo 2025 con 'Balorda nostalgia'. A seguire, nella classifica finale, c'è Lucio Corsi al secondo posto con 'Volevo essere un duro', terzo Brunori Sas con 'L'albero delle noci'. Al quarto posto si è piazzato Fedez con 'Battito', quinto Simone Cristicchi con 'Quando sarai piccola'. "Ciao ma', ciao pa', assurdo ma è successo" sono state le parole, cariche di emozione e incredulità, di Olly dal palco dell'Ariston.

non sono mancati all'annuncio di Giorgia, grande favorita alla vigilia e , e Achille Lauro fuori dalla top 5. La platea ha urlato i nomi dei due artisti. I due si sono piazzati al sesto e settimo posto: a seguire Francesco Gabbani, Irama e i Coma_Cose.

Giorgia, chiamata a salire sul palco per ricevere il Premio Tim in quanto artista più amata su app My Tim e su siti e canali social ufficiali Tim, è stata accolta dal pubblico con una standing ovation. La cantante romana a questo punto non ha trattenuto le lacrime a cui il pubblico ha risposto con ancora maggior calore gridandole: 'Hai vinto, hai vinto'. "Giorgia lo sa benissimo – ha detto Carlo Conti all'Ariston – che le classifiche vanno e vengono, ma l'affetto del pubblico resta". "L'affetto del pubblico – ha aggiunto commossa l'artista – soprattutto dopo tutti questi anni, ha un valore veramente inestimabile. Non so se lo merito ma vi ringrazio con tutto il mio cuore".

1.

2. – Volevo essere un duro

3. Brunori Sas – L'albero delle noci

4. – Battito

5. Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

6. Giorgia – La cura per me

7. Achille Lauro – Incoscienti giovani

8. Francesco Gabbani – Viva la vita

9. Irama – Lentamente

10. Coma_Cose Cuoricini

11. Bresh – La tana del granchio

12. Elodie – Dimenticarsi alle 7

13. Noemi – Se t'innamori muori

14. The Kolors – Tu con chi fai l'amore

15. – Mille vote ancora

16. Willie Peyote – Grazie ma no grazie

17. Sarah Toscano – Amarcord

18. Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento – La mia parola

19. Rose Villain – Fuorilegge

20. Joan Thiele – Eco

21. Francesca Michielin – Fango in paradiso

22. Modà – Non ti dimentico

23. – Tra le mani un cuore

24. Serena Brancale – Anema e core

25. – Damme 'na mano

26. Gaia – Chiamo io chiami tu

27. Clara – Febbre

28. Rkomi – Il ritmo delle cose

29. Marcella Bella – Pelle di diamante

Brunori Sas ha vinto il Premio Sergio Bardotti per miglior testo. A Simone Cristicchi invece il premio per il miglior componimento musicale Giancarlo Bigazzi.

Show di Antonello Venditti all'Ariston per la serata finale di Sanremo 2025. il cantautore romano ha ricevuto il premio alla carriera. "Non sono avvezzo ai premi ma questo mi fa molto piacere", ha detto l'artista al quale il pubblico ha tributato una standing ovation.