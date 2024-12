Sanremo: Paita, 'imposizione gara per Festival? Ridicolo e tragico'

Roma, 8 dic. (Adnkronos) - "Che in un momento di conflitti mondiali, di stravolgimenti geopolitici, l’unico risultato che riesce a portare a casa l’Europa sia quello di imporre la gara per la trasmissione televisiva più nazional-popolare italiana e contemporaneamente ridicolo...

Roma, 8 dic. (Adnkronos) – "Che in un momento di conflitti mondiali, di stravolgimenti geopolitici, l’unico risultato che riesce a portare a casa l’Europa sia quello di imporre la gara per la trasmissione televisiva più nazional-popolare italiana e contemporaneamente ridicolo e tragico". Lo scrive su X Raffaella Paita, senatrice e coordinatrice nazionale di Italia Viva, a proposito della decisione del Tar della Liguria di imporre al comune di Sanremo una gara nell'assegnare l'organizzazione del Festival della canzone.

"Che l’Italia non abbia più neppure la possibilità di determinare questo é il più evidente esempio dell’Europa che non vogliamo. Vogliamo un Europa più politica e meno burocratica, assurda. Fondamentale comunque è che non sia messo in discussione il ruolo del Comune di Sanremo. Sanremo a Sanremo città non si tocca! La sola ipotesi di una possibile concorrenza dovrebbe indurre la Rai a investire sempre di più sul festival e sulla Liguria", conclude.