Sanremo: Pioli, 'Ibra può avere successo qualsiasi cosa faccia, lo avrà anche da dirigente'

Milano, 10 feb. – (Adnkronos) – "Non l'ho visto ma Ibra a Sanremo è la dimostrazione che può avere successo qualsiasi cosa faccia, lo avrà anche da dirigente". Così l'allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli, in merito alla presenza nella prima serata del Festival di Sanremo di Zlatan Ibrahimovic, senior advisor del club rossonero.