Sardegna: Todde, 'se Soru non ricompone centrosinistra fa favore alla destra'

Roma, 12 gen. – (Adnkronos) – "Non posso decidere io per lui, ma Soru sa bene che se non aiuta a ricomporre il centrosinistra, fa un grande favore alla destra. Mentre, nella nostra coalizione, avrebbe un ruolo importante e soprattutto concorrerebbe a cambiare la Sardegna. Una cosa la voglio dire con chiarezza: non accetto i tentativi di screditare il lungo e faticoso percorso della coalizione. Continuo a guardare alle cose che ci uniscono e fino all'ultimo momento lancerò messaggi che puntano all’unità". Così Alessandra Todde, candidata del centrosinistra alle regionali in Sardegna, in un'intervista a 'La Notizia'.