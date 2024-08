Il primo dentifricio in tubetto della storia è finalmente disponibile anche in Italia: ecco cosa rende speciale Dr. Sheffield’s, creato ancora oggi utilizzando l’antica ricetta naturale datata 1870.

Lavarsi i denti è un gesto compiuto quotidianamente e più volte al giorno dalle persone di tutte le età, una routine condivisa a livello globale dietro la quale si cela una storia che rimanda al lontano 1870, data di invenzione del primo dentifricio in crema che deve la sua paternità al Dr. Washington Sheffield.

A distanza di molti anni, l’antica ricetta usata dal celebre dentista americano è stata recuperata dalla Sheffield Pharmaceuticals che ha rilanciato il marchio Dr. Sheffield’s, finalmente disponibile anche nel mercato italiano.

Pioniere del moderno dentifricio in crema, infatti, il dentista ha rivoluzionato il modo di lavarsi i denti proponendo per la prima volta un prodotto non in polvere preparato con ingredienti certificati di origine naturale, finalmente di gusto gradevole.

Com’è nato il primo dentifricio in tubetto

Era l’aprile 1850 quando il dottor Washington W. Sheffield avviò la sua attività di odontoiatria e chirurgia dentale a New London, nel Connecticut, diventando uno dei professionisti più rinomati degli Stati Uniti. Nella metà degli anni ’70 sviluppò la prima crema per l’igiene dentale sostituendo le sgradevoli polveri usate dell’epoca e arricchendo la formula con estratti di menta, in modo da creare un sapore più gradevole, ma risale al 1879 un’altra innovazione che porta la firma del suo unico figlio, il dottor Lucius T. Sheffield.

Lucius, infatti, si recò a Parigi per studiare chirurgia dentale ed ebbe una geniale intuizione durante l’osservazione dei pittori locali: i tubi pieghevoli usati per spremere la pittura, infatti, potevano essere impiegati anche per contenere il dentifricio ideato da suo padre, garantendo semplicità e soprattutto igiene. Fu così che la crema dentale inventata dal dottor Sheffield si trasformò nel primo dentifricio venduto in tubetti pieghevoli.

Ancora oggi il dentifricio naturale creato con la formula del Dr. Sheffield viene prodotto nello storico stabilimento di New London, esattamente nello stesso sito in cui il Dr. Sheffield inventò il primo dentifricio.

L’antica ricetta del Dr. Sheffield’s, naturale e senza tempo

Cosa rende unici i dentifrici Dr. Sheffield’s Natural Toothpaste? La risposta a questa domanda va ricercata nella formula originale messa a punto dal Dr. Sheffield, utilizzata ancora oggi per la linea di dentifrici del brand della Sheffield’s Pharmaceuticals.

L’antica ricetta, infatti, si basa sull’uso di ingredienti naturali e di derivazione naturale con una lavorazione minima, tanto da ottenere la certificazione da parte della Natural Products Association (NPA) e della Leaping Bunny, che valorizza i prodotti che non prevedono test sugli animali.

Sicuro e privo di ingredienti tossici, il dentifricio Dr. Sheffield’s è stato approvato dal progetto Non-GMO e non contiene fluoro, così come detergenti sintetici, agenti schiumogeni, coloranti, aromi e dolcificanti artificiali.

Tra le qualità del Dr. Sheffield’s Natural Toothpaste, inoltre, c’è la capacità di coniugare una formula naturale, gusto gradevole, consistenza ottimale e massima efficacia.

I dentifrici Dr. Sheffield’s Naturals arrivano in Italia

Finalmente i dentifrici Dr. Sheffield’s sono disponibili anche in Italia, dove è possibile acquistarli nel packaging in alluminio interamente riciclabile presso erboristerie, profumerie e parafarmacie, oltre che in una rosa di selezionati store online, mettendo d’accordo i nostalgici del passato e delle antiche ricette naturali con le nuove generazioni, alla ricerca di prodotti naturali e formule green.

Per quanto riguarda i gusti, non c’è che l’imbarazzo della scelta: Dr. Sheffield’s Chocolate (al cioccolato), Dr. Sheffield’s Peppermint (alla menta), Dr. Sheffield’s Cinnamon (alla cannella) ed Dr. Sheffield’s Extra Whitening (con effetto sbiancante).