Dopo i primi annunci in merito al referendum abrogativo contro l’autonomia differenziata, i partiti di opposizione e i sindacati si sono dati appuntamento davanti alla Corte di cassazione per dare il via alla richiesta ufficiale. Ed è proprio durante questa occasione che Elly Schlein, la segretaria del Pd, ha avuto modo di parlare di questa riforma.

Autonomia differenziata: per Schlein spacca il Paese

Un passo in avanti è stato fatto per quanto riguarda il referendum abrogativo contro l’autonomia differenziata. Oggi i partiti di opposizione e i sindacati si sono ritrovati davanti alla Corte di cassazione per presentare la richiesta ufficiale. All’appuntamento era presente anche la segretaria del Pd Elly Schlein che ha avuto modo di parlare della situazione, sottolineando come questa riforma non faccia altro che spaccare l’Italia.

Referendum contro l’autonomia: ci si muove insieme alle Regioni

Durante la stessa dichiarazione, la segretaria del Pd ha aggiunto che è felice di vedere insieme tante forze politiche e non solo contrarie all’autonomia, rivelando poi che per il referendum ci si sta muovendo insieme alle Regioni.

Schlein e le politiche energetiche

Infine, Elly Schlein ha anche colto l’occasione per puntare i riflettori sulle politiche energetiche, sottolineando come averne una ventina diverse non serva e niente e che, anzi, condanna l’Italia all’irrilevanza.