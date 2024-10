Uniti per un futuro migliore: Schlein sostiene Orlando per la sfida della Liguria e la reindustrializzazione dopo anni di governo inadeguato

Siamo sempre stati fermamente uniti e intendiamo continuare su questa strada. Inoltre, abbiamo sempre mostrato apertura e restiamo disponibili. Così ha dichiarato Elly Schlein in Calabria, rispondendo a una domanda riguardo alla volontà di siglare un accordo in Liguria da parte di Giuseppe Conte, leader del M5s. Schlein ha sottolineato l’importanza della sfida che la Liguria sta affrontando, mettendo in evidenza la candidatura di Andrea Orlando, che possiede tutte le competenze necessarie in ambito sanitario, lavorativo e di reindustrializzazione, cruciali per garantire un futuro migliore dopo nove anni di governo inadeguato da parte delle forze di destra