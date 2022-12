Wengen, 30 dic. - (Adnkronos) - Luce verde da Wengen dove si disputeranno le gare di velocità maschili – una discesa e un superg – e uno slalom, valevoli per la Coppa del mondo nel weekend dal 13 al 15 gennaio. L’ispezione effettuata dalla Federazione Internazionale sulla pi...

– (Adnkronos) – Luce verde da Wengen dove si disputeranno le gare di velocità maschili – una discesa e un superg – e uno slalom, valevoli per la Coppa del mondo nel weekend dal 13 al 15 gennaio. L’ispezione effettuata dalla Federazione Internazionale sulla pista elvetica, ha infatti dato il via libera alla regolare disputa della tre giorni di competizioni, che avverranno la settimana dopo le gare tecniche sulla pista di Adelboden, sempre in Svizzera.